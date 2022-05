Sonia AZIZA

MES COMPETENCES:



Langages

C, C++, Java, R, SAS, Matlab, Scilab, Visual Basic, SQL, HTML, CSS



Progiciels

Calypso, Bloomberg, Reuters, Datascope Select



Langues

Anglais : A l’aise en milieu professionnel, rédaction de rapports, réponse au téléphone.

Espagnol : Intermédiaire





Finance

Théorie des options, théorie financière, produits financiers, gestion de portefeuille, gestion des risques financiers, simulations Monte Carlo, opérations et montages financiers, la modélisation des différentes volatilités : locale (Dupire) et historique, la méthode de Newton-Raphson, la Kernel Regression, les schémas aux différences finies (explicite , implicite et Crank-Nicolson)



Mes compétences :

Finance

Finance de marché

front office

Middle Office

MOA

Pricing

risques financiers