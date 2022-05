Sonia BARBADILLO

Passionnée par le challenge et du travail bien fait, parfaite coordinatrice, excellente au niveau relationnel, dotée d'une expérience avérée, je sais que la réussite d'une société passe par la satisfaction de ses collaborateurs autant que de ses clients.





Les différents postes que j’ai occupés, fondés sur la polyvalence, ma capacité à intervenir dans l'urgence dans des situations critiques, complexes et variées, m'ont permis d'anticiper, d’entreprendre et proposer des solutions adaptées à chaque circonstance. Ils m’ont permis également d’acquérir une expertise globale et significative, tant opérationnelle que de contrôle sur l’ensemble des aspects de la gestion d’une entreprise qu’ils soient d’ordre humains, administratifs, financiers ou juridiques..



Ayant travaillé avec des interlocuteurs de haut niveau (direction générale, direction financière, avocat, commissaires aux comptes, etc.), ces missions m'ont permis de développer mes capacités relationnelles et ma volonté de suivre avec détermination les tâches qui me sont confiées.



Ma large gamme de compétences (administratives, comptables,ressources humaines, commerciales et organisationnelles) alliées à mon dynamise et à mon autonomie seront un atout pour mener à bien les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Administratif

Comptabilité

Commercial

RH

Presse

Textile