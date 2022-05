Sonia BARBERIS

Je suis actuellement jeune chef d'entreprise et ai créé la marque TIDOOBIO : layette et accessoires 100% naturels tricotés par mamie.



La collection layette 100% laine mérinos naturelle et teintures végétales est prête à la commercialisation. Trousseau de naissance, prêt-à-porter, puériculture et accessoires sont tricotés à la main par des mamies françaises.



TIDOOBIO organise des café-tricots hebdomadaires pour que les mamies puissent enrichir véritablement leur vie sociale, assouvir leur passion dévorante et gagner un complément de retraite.



Nous commercialisons également des kits tricot et les pelotes de 100% laine mérinos et teintures végétales.



N'hésitez pas à demander le catalogue et les tarifs professionnels.





vous pourrez y découvrir les produits de la marque et le concept....bonne visite



Je recherche des partenaires marketing et commerciaux dont la clientèle cible est la femme enceinte



