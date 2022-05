Sonia BENTOUATI

Bonjour Madame,Monsieur,



J'ai effectuée un contrat de professionnalisation de la relation clientèle en assistance technique au sein de l'entreprise d'Orange à Rouen et je suis à la recherche d'une nouvelle entreprise pour continuer à développer mes compétences.



Ma formation et mes précédentes expériences professionnelles m'ont permises d'acquérir de solides compétences dans la relation clientèle,technique et commerciale ainsi que de développer mes qualités relationnelles.



Je souhaite relever de nouveaux défis en apportant mes qualités et mon savoir faire au service de votre entreprise.

Si je souhaite contribuer aux efforts fournis par vos équipes, c'est pour qu'ensemble nous continuons à atteindre vos objectifs.



J'ai la capacité d'apprendre et de mettre en application les conseils donnés ce qui me permets de monter en compétences rapidement et de m' intégrée facilement.



Si vous me donner l'opportunité de vous rencontrer se serais pour nous l'occasion de voir ce qu'une éventuelle collaboration pourrait apporter.



Monsieur, veuillez acceptez l'expression de mes sentiments distinguées.



Mes compétences :

Secrétariat

Téléconseillère

Service client

Gestion de la relation client

Assistanat commercial

Technique

Conseil

Hôtellerie

Promotion des ventes