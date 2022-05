Sonia BERTHET

Mon projet professionnel est d'accompagner les entreprises dans la gestion de leurs compétences dans une optique d'amélioration de la performance.



J'ai développé une expertise dans le recrutement de profils techniques pour des TPE/PME et des grands comptes du secteur industriel. Sens du service, disponibilité et réactivité sont les qualités qui m'animent dans la réalisation de mes missions.



Mes compétences professionnelles sont les suivantes : analyse du besoin, recherche de profils, évaluation et sélection des candidatures, présentation des profils, accompagnement.







Mes compétences :

Accompagnement

Automatisme

Chimie

Conseil

Electricité

Energie

Maintenance

Maintenance nucleaire

Mécanique

Nucléaire

Plasturgie

Recrutement

technicien maintenance