Stephanie BAZEAU

Aujourd'hui Directrice Régionale Sud Est avec la gestion de 12 centres de profits, de 250 personnes et de 18 millions de CA, j'ai été Directrice de Zone Rhône alpes avec la gestion de 5 centres de profits, de 90 personnes et de 7 millions de CA, et j'ai été pendant 10 ans Directrice des agences de Grenoble et d'Annecy chez ISS Hygiène et Prévention , leader dans le domaine de la prestation de services aux particuliers, dans l'habitat et aux entreprises et collectivités. Ma mission est de gérer les aspects commerce, management, finance, et exploitation de mes centres de profits.



Nos métiers sont très diversifiés avec une prédominance pour les activités assainissement et hygiène de l'air, mais nous sommes également présents sur les métiers de la maîtrise des nuisibles et de la protection incendie.



Après un diplôme d'ingénieur, j'ai débuté ma carrière au sein du groupe VEOLIA (assainissement, eau potable, déchets) ou j'ai évolué pendant presque 10 ans.



Sens du service, rigueur organisationnelle, adaptabilité, projection, anticipation, écoute de nos clients: voila ce qui caractérise ma fonction actuelle.



Mes compétences :

Management

Commercial

Gestion de production

Gestionnaire

Ingénierie

Adaptabilité

Anticipation

Environnement