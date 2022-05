Sonia BERTILLE

Après une carrière de plus de 20 ans en qualité de Responsable Ressources Humaines en PME et Grand groupe, complétée par une expérience du conseil RH, j'interviens aujourd'hui en qualité de DRH externalisée auprès des PME, et de consultante sur des missions d'accompagnement dans le domaine des ressources humaines. Mon parcours, professionnel et personnel, m'a permis d'appréhender la fonction RH dans une double approche, stratégique et opérationnelle, et d'acquérir des connaissances en développement personnel, au service du développement de l'entreprise et de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Portage salarial

Gestion des carrières

Politique salariale

Recrutement

Formation professionnelle

Droit du travail

GPEC

Conseil RH

Politique RH

Management des Ressources Humaines

Systemes de rémunération