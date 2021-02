Martine CADET

En tant que coach certifiée Corporate coach & team, j'accompagne les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs dans le management de la complexité et la prise en compte de l’humain au-delà de la notion de productivité. Je réponds à leur besoin de dialoguer avec un tiers neutre d’une compétence autre que la leur, qui leur permettra de répondre à leurs problématiques de management et/ou RH.



Mes compétences :

Formation RH

Team building

Coaching

Recrutement

Reclassement

Gestion du changement

Gestion des ressources humaines

Cohésion en équipe

Bilan de compétences

Conseil aux entreprises

Management

Conseil RH

Accompagnement individuel et collectif