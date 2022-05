Sonia BOULENGER

Durant mon parcours professionnel, j'ai pu diversifier mes missions et ainsi développer des compétences à la fois pédagogiques, commerciales et RH.

Mon projet : Évoluer sur des missions liées à la formation. Promouvoir des offres de formation, travailler sur des projets pédagogiques, animer des ateliers, accompagner des publics.....



Mes compétences :

Développer un réseau de partenaires

Mener des entretiens d'accompagnement

Accompagner les personnes dans leurs projets

Développer un portefeuille de clients/prospec

Recruter Mener entretiens

Evaluer les acquis des apprenants

Sélectionner et évaluer des candidats

Préparer et Animer des séances de formations

eLearning

Storyboards

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cafes