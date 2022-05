Sonia BOYER

Diplôme d'ingénieur en génie des procédés chimiques : conception et mise en place de ligne de production ou d'usine complète dans le domaine de la Chimie.



Ingénieur en génie des procédés puis poste mixte procédé-management de projet dans l'ingénierie chimique : chimie fine (pharmacie et cosméto), chimie de base et pétrochimie.

14 ans d'expérience.



Ingénieur Cost Controller (gestion des coûts projet) dans l'ingénierie chimie, petrochimie, gaz.

8 ans d'expérience.



Projets en France et à l'étranger.



Maitrise de l'anglais. A l'aise à l'écrit en allemand.



Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet

Conseil