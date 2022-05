Sonia BUCELLONI

J’achève actuellement une formation d’Assistante en Ressources Humaines, à l’AFPA du Mans, dans le cadre d’un Fongecif.



Très attirée par les fonctions telles que la formation, le recrutement et l’administration du personnel, j’aimerais réellement mettre mes acquis et compétences acquises a profit .



Je cherche à intégrer une société où mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution.



Mes compétences :

Collecter les éléments variables de paie et vérif

Mettre en oeuvre processus d'intégration salariés

Assurer la gestion administrative des salariés

Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH

Mettre en oeuvre les processus de recrutement

Assurer une veille juridique et sociale

Déployer et assurer la diffusion des procédures RH

Contribue a élaboration et suivi plan de formation