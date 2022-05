Sonia BURIN DES ROZIERS

J’ai travaillé avec divers entreprises colombiennes en freelance et dans plusieurs postes tels que graphiste, conceptrice de produit et assistante d’un acheteur publicitaires avant de venir en France, pour améliorer et compléter mon profil professionnel.

En France, j'ai complété ma formation de 6 ans en publicité et mon specialisation en marketing, design et visualisation de produits par deux Master II et en obtenant un Certificat d’études politiques dans les domaines de la politique et de la communication. J’ai aussi enrichi mon expérience par les missions que j'ai eu en tant que chargée de communication.

Aujourd'hui, je souhaiterai, si possible, exercer dans le domaine de la publicité, de la communication. J'aimerai mettre au service des autres mes compétences et connaissances au niveau de certains logiciels(Photoshop, Illustrator, Page maker, Corel draw, infini D - Dreamweaver, Flash).

Je pense pouvoir également satisfaire les entreprises qui cherchent à se développer ou a maintenir des liens avec l’international grâce à mes connaisssances linguistiques(bilingue espagnol-français - anglais courant -capacité à comprendre le brésilien et le portugais).

Si mon profil vous intéresse ou vous souhaitez plus d'information, je reste disponible et ouverte à toutes opportunités. N’hésitez pas à me contacter.



Mon objectif, sur viadeo, est d'entretenir mon réseau professionnel pour échanger sur divers sujets et conserver une ouverture sur l'extérieur pour être au courant des évolutions de la communication et de la publicité.



Mes compétences :

acheteur

chargée de communication

Communication

Marketing

Médias

Publicité