Laure BURIN DES ROZIERS

En recherche d'opportunité



Je suis ouverte à toutes les formes de mission dans le domaine de la communication, des relations extérieures, des relations publiques, des relations presse, du marketing relationnel ou promotionnel. Une reconversion en tant que conseillère en insertion professionnelle m'est également possible.



Souvent chargée de projets (communication, relations extérieures, suivi clients, ...), j’ai toujours mis en valeurs ma polyvalence et ma capacité d'adaptation. De la communication au poste de représentante régionale, j’aime particulièrement le contact avec le monde extérieur.





Assister un ou plusieurs directeurs m’a permis d’acquérir une certaine aisance pour jongler entre plusieurs projets. Rigoureuse, j’aime assurer et piloter les opérations dans leur ensemble et pouvoir m'appuyer sur les compétences de mes collaborateurs pour mener à bien les projets.





Sensibiliser, conseiller, orienter, promouvoir, fidéliser m'ont été nécessaire aussi bien lors de mis en place d’événements, lors d’actions de communication que lors de développement de réseaux ou d'accompagnement individuel.





Mes compétences :

Communication

Conseil juridique

Relation presse

Chargé de projet

Chargée de clientèle

Relation client

Secretariat -Assistante polyvalente

Relation publique

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Conseiller commercial

Commercial b to b

Conseil en insertion

Assistante de gestion

Commercial

Assistante de direction

Animatrice sociale spécialisée Migrants

Le social

Evénementiel