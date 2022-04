Christelle DUBOY

Spécialiste de la mobilité professionnelle, je travaille pour AKSIS depuis 2007.



Le groupe intervient auprès des entreprises privées dans la conduite des projets de restructuration, l'élaboration des plans de sauvegarde de l'emploi et la réalisation de prestations telles que la mise en place d'antennes emploi, la réalisation de bilans de compétences, l'accompagnement dans le cadre d'outplacements individuels et dans les missions de GPEC.

Le Cabinet AKSIS est également habilité par Pôle Emploi pour l'accompagnement des licenciés économiques ainsi que pour la réalisation de prestations de placement dans l'emploi, appui à la reconversion et à l'élaboration de projets professionnels, aide à la création / reprise d'entreprise.



Mes compétences :

formation

recrutement

GPEC

Bilans de compétences

Gestion de carrière