Je suis prête à m’investir dans une structure pour partager mes compétences et aussi collaborer avec une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux missions qui me seront confiées.

Je suis une personne sérieuse, dynamique et motivée. Je sais m’adapter avec sourire et bonne humeur au travail que l’on me confie.



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Dynamisme