Sonia CHABOUNI

Disposant d’une expérience significative dans le domaine des Ressources Humaines, je désire aujourd’hui accroître mes compétences.



Ma fonction actuelle de Correspondant du Personnel Référent m’a permis de légitimer mon poste au sein de l’équipe, auprès des hiérarchies et des différents interlocuteurs RH.



Par la conduite de réunions, la formation des nouveaux gestionnaires du service, l’apport en expertise sur les règles de paye au sein de mon service, j’ai pu acquérir des notions de management.



Collaboratrice motivée, je m’adapte facilement à mon environnement professionnel, je suis dynamique, organisée et disponible pour mon activité. Dotée d’un esprit de synthèse, je suis attentive et je sais être à l’écoute des personnes, afin de les aider à agir avec efficacité dans le choix des solutions à mettre en action. Au-delà de mes qualités d’écoute, mon parcours professionnel varié, garantit mon adaptabilité et capacité relationnelle.



Mes compétences :

Sage Accounting Software, CCMX, SAP, PEOPLE SOFT,

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

TRACES, CAPTOR

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Ressources humaines

Management