Sonia CHENIOUNI

Je suis diplômée en Master Conception, Intervention et Recherche en Education et Formation avec (mention Bien), à l'ESPE de Reims (ex-IUFM).



Ce master m'a permis d'acquérir des savoirs professionnels en apprentissages lors de formation d'adultes, professionnalisation et développement professionnel, ingénierie de formation, conception et organisation de la formation, analyse des situations de travail et besoins en formation liés aux contextes locaux (environnement régional et local, partenariat ; besoins locaux régionaux, ingénierie de réponse aux appels d'offre et conception de formation ; démarche qualité en formation).

Grâce à ce master, j'ai pu engranger des connaissances sur les parcours d'apprentissage et les dispositifs de formation ainsi que sur le lien entre contextes d'apprentissage et environnements professionnels.



J'ai plusieurs autres cordes à mon arc : maîtrise des techniques de recherche (entretiens directifs et semi-directifs, observation, questionnaire) ainsi que des méthodes de recherche documentaire ; connaissance et utilisation des réseaux sociaux et de leurs fonctionnements ; connaissance des dispositifs d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées ; capacité d'analyse et de synthèse, etc.



Ce que je peux faire pour vous ? Développer vos compétences ainsi que celles de vos salariés !



Mes compétences :

Rédaction

Recherche scientifique

Recherche documentaire

Conception pédagogique

Microsoft Excel

Études qualitatives

Sphinx

Enquêtes de terrain

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet