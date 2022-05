Sonia CHOREW

Après avoir suivi des études d'arts appliqués : Licence en Arts Appliqués (Université Toulouse le Mirail II) puis Master en Arts Appliqués, spécialité Couleur (IUP Couleur, Image, Design à Montauban), je suis devenue graphiste professionnelle et j'exerce en freelance depuis 2008.



J'assure la direction artistique, la création et l'exécution de tous vos projets de création graphique. Je propose mes services à des entreprises, des particuliers mais aussi des agences de communication et des maisons d'éditions. Mon domaine de prédilection est la communication sur support papier et la mise en page. Je suis également une passionnée de la couleur.



Originaire de Toulouse et basée à présent à Lyon, je travaille essentiellement à distance bien que je me déplace occasionnellement.



Mes compétences :

Directeur artistique

Coloriste

Graphiste freelance

Maquettiste

Communication

WebDesign

Logiciels PAO