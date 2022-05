Ma motivation ?! En apprendre chaque jour un peu plus et partager le savoir acquis.



En plus de mon poste, admise à l'ESCE de Paris MASTER/MBA spécialité Commerce International session 2017 2018 :)



Mes compétences :

Management

Microsoft Project

Microsoft Excel

Ordonnancement

Planification de projet

Amélioration continue

Gestion des stocks et approvisionnement

Réduction des coûts

Lean management

Microsoft Dynamics AX

Logistique