Sonia DEFFRENNES

Comment faire pour réussir à réussir, à atteindre ses objectifs ?

En se préparant à la réussite ... en réparant son système de tous les bug inutiles...

A la source de nos choix ? Nos perceptions ...influencées par nos pensées ... induites par nos croyances qui s'appuient sur nos conditionnements

Un cercle vicieux qui agit souvent à notre insu surtout en situation de stress

A votre avis, à quoi pense un sportif sur les starting block ?

Et vous à quoi pensez-vous ????



Un concept d'accompagnement innovant et performant basé sur les neurosciences (approche neuro-cognitive) et la psychologie positive pour accompagner le changement de paradigme indispensable à la mutation profonde vécue aujourd'hui ...

en direct ou à distance (téléphone ou skype)



Faire émerger les potentiels humains ... les siens, ceux de ses salariés, de ses équipes, de ses gestionnaires de projet par un accompagnement proactif et/ou une formation 'coachante'.

Favoriser la montée en compétence par celles de savoir-faire, de savoir-être et de la 'maturité émotionnelle, en développant la responsabilité individuelle.

Renforcer ses compétences relationnelles, de communication interpersonnelle



http://www.acson-coach.com



Principaux domaines d'intervention en entreprise :

- conférences

- accompagnement des projets professionnels (cohésion d'équipe, visions stratégiques, leadership, crises et changements)

- actions de team builidng

- gestion des problématiques multi-culturelles (harmonisation des équipes, préparation à l'expatriation, intégration de salariés venant de cultures différentes..)

- aide à la création d'équipes nouvelles, d'équipes projet

- formation : la communication efficace, la gestion des émotions et des stress, le management de la reconnaissance, le management multiculturel, le leadership visionnaire et le manager coach.



Principaux domaines d'intervention auprès des particuliers:

- accompagnement des projets personnels ou professionnels (atteintes d'objectifs, bilans de carrière et réorientations, crises et changements)

- groupes de parole et de coaching sur des thématiques diverses (phases de changement, enfant, couple, travail, santé, projets personnels extra-professionnels)

- accompagnement des dérives diverses (dépendances physiques ou émotionnelles, enrôlement sectaire, ...)



Consultant accrédité Belbin : Les rôles en équipe (http://www.belbin.com )

Process Communication (Institut Repères)

Approche systémique, Analyse Transactionnelle, PNL, neurosciences, psychologie positive



Près de 10 ans d'expérience dans l'entreprise en tant que cadre (marketing et communication) dans les secteurs divers (distribution, Vente à Distance et en missions pharmacie, tourisme et alimentaire) et dans des entreprises de nature variées (The Athlete's Foot/Groupe Rally, Maggi/Groupe Nestlé, Laboratoires Dolisos, EXTRA FILM/SPECTOR, Degriftour)



Près de 10 années de pratiques multi-culturelles et du changement (Australie, Angleterre, Afrique du Sud et Belgique). Les différences culturelles à plus haut risque, celles que l'on sous-estime le plus, sont celles où on se pense tellement semblable...



Elles m'ont fait confiance :



CESI (Ecole d'ingénieurs France)

ARS Aquitaine (Agence régionale pour la Santé)

CFPJ Paris - MicroTurbo

Meteo France

DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile)

CPAM Toulouse - Auch - Albi - Rodez

CAF Auch

CIRSO

Enrichment Technology France (groupe AREVA - URENCO)

Airbus

Rockwell-Collins

Alten

Direction générale des Armées /VR2

Hôpitaux de Toulouse / VR2

OPCA Intergros / Novitec (groupe Adecco)

Groupe IGS formation (ESAM, ICD, ...)

Auditek (accompagnement retour à l'emploi pour Cadres)

ISEG Toulouse

NP Consultant (Bilans de compétence)

ESC Toulouse

TISSEO

CIRF Toulouse(centre inter-régional de formation)

IFOREP EDF/GDF



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching individuel

Conférencier

Formateur de formateurs

formateur management

Évènementiel professionnel et grand public

Team building

Bilingue français anglais

Conception innovante

Communication interpersonnelle

management multiculturel et intergénérationnel