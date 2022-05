Sonia DHOKKAR

Ingénieur docteur en systèmes électriques et thermique depuis octobre 2008, j’ai obtenu mon Master recherche de l’Ecole Normale Supérieur de Cachan puis j’ai soutenu ma thèse de doctorat en thermique des systèmes électriques de l’Ecole doctorale de Sciences pour Ingénieur et aéronautique SPI&A de Poitiers. J’ai travaillé pour Valeo systèmes électriques (thèse Cifre & CDD) sur l’étude électrothermique de l’alterno-démarreur (Stop&Go). Mes travaux de recherche pendant ma thèse ont porté sur le développement de nouvelles méthodologies d’analyse et de caractérisation du comportement électrothermique des composants de puissance et la modélisation thermique 3D du convertisseur de puissance.



Depuis 2009, ingénieur d’étude R&T, je mène actuellement le Pilotage technique des projets R&T dans le domaine aéronautique. En plus de ma mission au sein de Hispano-Suiza,

je conduis à travers mon statut d’auto-entrepreneur (Freelance) des activités dans le financement de l’innovation et le CIR et plus particulièrement dans le Crédit Impôt Recherche chez des acteurs majeurs de l’automobile et des clients spécialistes dans le secteur de l’ingénierie.



Mes compétences :

CIR

Contrôle fiscal

Crédit impôt recherche

Innovation

Recherche