Sylvain VAUTARD

Actuellement en poste dans l'entreprise Safran Aircraft Engines (Groupe SAFRAN) en tant qu’acheteur production, en charge de pièces de Chaudronnerie & Canalisations sur les programmes LEAP, SILVERCREST & CFM



J'ai pour mission:

- D'établir la stratégie sur la famille chaudronnerie.

- prospecter, consulter & sélectionner de nouveaux fournisseurs, en déclinant le processus achat,

- De négocier et contractualiser avec les fournisseurs cibles dans le respect des politique Achats

- Rechercher et piloter les actions de réduction de coûts sur les produits avec les fournisseurs et les services internes (production, programmes, direction technique, qualité...)

- De consolidier en permanence un niveau de performance optimum sur mon portefeuille fournisseur (OTD, PPM, Coûts, Compétitivité...)

- Mettre en place dans l'ERP les conditions négociées



Mes compétences :

Négociation

Strategie

Achats projets

Aéronautique

Benchmarking

Performance fournisseur

Achats mécanique