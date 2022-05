Sonia DIAS-DOMINGOS

Mes expériences professionnelles m'ont permis de m'adapter à différents environnements et de développer des qualités d'ouverture d'esprit et d'organisation. Grâce à ces expériences, j’ai acquis des compétences en administration, comptabilité, gestion chiffrée et statistiques.

Sérieuse, rigoureuse, à l’écoute des besoins, je désire réellement m’investir dans un emploi d'assistante de gestion.



Mes compétences :

Accueil du public

Pratique d'un environnement bureautique

Réalisation des travaux de secrétariat

Utilisation de SGBD

Saisie de données

Classification, diffusion, archivage des documents

Comptabilité