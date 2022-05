Sonia ESSAADI

Mais que le temps passe vite, deja plus de 15 ans dans le domaine des achats, du commercial et de l'administration des ventes avec toujours la même ambition servir au mieux le client!!!



Depuis peu je viens de valider mon master d'acheteuse internationale cette formation en plus de mon experience pro, me permet aujourd'hui plus qu'hier grace a l'enseignement de mes professeurs universitaires, ainsi que les recherches menées durant cette formation, d'avoir une vision globale de l'entreprise et de ses attentes pour ainsi repondre a ses besoins.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Logistique

Achats

Management

Négociation

Coordination de projet

Développement commercial

Approvisionnement

suivi de projet

communication