Sonia Felicite CHEREL

Nous avons pour but d'aider les populations, les entreprises du secteur privé et les organismes publics de la province de l'Est du Cameroun, Afrique, afin de développer des projets dans les domaines de l'agriculture, la santé, le tourisme, la jeunesse et les sports et l'artisanat tout en respectant l'environnement et les coutumes.



Mes compétences :

Mise en relation des projets europe afrique

Conduite de projet

Relationnel