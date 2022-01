Sonia FERTOUL

Pragmatique, j'ai su m'appuyer sur mon relationnel,

Ma force de conviction et ma motivation personnelle

Pour mener à bien des projets industriels

Et y faire adhérer les acteurs essentiels.

C'est avec le goût du challenge et de la compétition nouvelle,

Qu'aujourd’hui je souhaite rejoindre une structure dans laquelle

Je pourrai saisir de réelles opportunités d'évolution professionnelle.







Mes compétences :

Animation de réunions

Animation de formations

Excel

Microsoft project

Logistique

Gestion de production

Gestion de changement

Management visuel

Approvisionnement et gestion des stocks

Amélioration continue

Marketing industriel

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Formation

Informatique de gestion

Lean