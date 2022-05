Http://soniafontaine.wix.com/paysagiste



Paysagiste de formation, Sonia Fontaine a passé près de 6 ans dans un bureau d’études spécialisé en urbanisme et aménagement du territoire. Elle y a développé une solide expérience en planification du territoire (documents d’urbanisme), diagnostics urbains, environnementaux et paysagers, études paysagères à toutes les échelles (études grand paysage, analyses paysagères ou patrimoniales, chartes paysagères, cahiers de recommandations, etc.), ainsi qu’en projet urbain (études urbaines pré-opérationnelles, études de faisabilité pour l’aménagement de lotissements, orientations d’aménagement et de programmation de PLU, recomposition d’entrées de ville, requalification d’espaces publics, etc.).



Consciente des liens à tisser entre les problématiques paysagères, les projets d’aménagement, les politiques publiques et les documents d’urbanisme, elle aborde le processus de projet en tenant compte tout autant d’une analyse fine des paysages naturels et urbains, que de l’histoire des territoires, des processus de développement urbain et de transformation de l’espace, que la dimension économique des territoires.



Ses compétences en urbanisme et politiques publiques de paysage reposent sur des connaissances techniques et règlementaires solides, une grande pratique du terrain, une écoute attentive des attentes des maîtres d’ouvrages, un sens du conseil aux collectivités et une volonté de construire des projets partagés en concertation avec les habitants et acteurs des territoires. Elle dispose par ailleurs de solides compétences en dessin et cartographie (cartographies d’analyses, d’enjeux et de projets, ainsi que cartographies réglementaires).



Domaines d’intervention :

- Projets de territoires et études « grand paysage »

- Urbanisme règlementaire (SCOT, PLU, Cartes Communales)

- Etudes pré-opérationnelles d’aménagement (zones de développement, nouveaux quartiers, espaces publics)



Compétences détaillées :

- Analyse des territoires en milieux urbain, rural et périurbain,

- Aptitude aux analyses de terrain in situ,

- Travail en équipe pluri-disciplinaire (urbanistes, architectes, géographes, ingénieurs en environnement, écologues),

- Volet paysager des documents d’urbanisme,

- Bonne connaissance des paysages et des territoires de l’ouest et du centre (Gironde, Lot-et-Garonne,

Landes, Charentes, Creuse, Corrèze, Tarn, Gers, Haute-Garonne).



> Diagnostics urbains, paysagers et environnementaux

- Projets de territoires et études «grand paysage»

- Lecture de paysage et analyses paysagères à différentes échelles (du quartier à l’échelle intercommunale ou d’un pays),

- Définition des enjeux paysagers et territoriaux,

- Stratégie d’actions paysagères et scénarios de développement.



> Études pré-opérationnelles d’aménagement urbain

- Stratégie globale d’aménagement de bourg et des quartiers,

- Scénarios d’aménagement contrastés,

- Valorisation paysagère des espaces publics et des voiries,

- Fiches actions détaillées,

- Estimation du coût des travaux,

- Etudes entrée de ville



Planification urbaine

- Diagnostics urbains, paysagers, environnementaux (morphologies urbaines, socle physique, occupation du sol, milieux naturels, entités paysagères, processus de transformation des paysages, analyse de la consommation de l’espace, et analyses patrimoniales),

- Identification et protection des trame vertes et bleues à l’échelle de communes et des intercommunalités,

- Scénarios de développement et Projet d’Aménagement et de Développement Durables,

- Orientations d’aménagement et de programmation des futures zones à urbaniser,

- PLU : Plans de zonage (Autocad et Mapinfo) et règlements écrits,

- Mise en place des outils réglementaires de protections des milieux naturels et des paysages,

- Justification des règles et des projets,

- Connaissance des procédures d’élaboration, révision et modification des PLU.