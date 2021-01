Sonia HORTA

Avec des expériences dans plusieurs secteur; donc 2 ans dans BTP, 12 mois dans le secteur de commerce et vente, 1 an dans le secteur de la logistique et 1 mois dans la secteur de documentation.

Actuellement Hôtesse de caisse polyvalente à Auchan Villebon .



Mes compétences :

AutoCAD

Logistar

• Modalités de chargement/déchargement des marcha

• Gerbage et degerbage à grande hauteur

• Procédures de vérification du chargement

Microsoft Office

• Saisie informatique

• Organisation et gestion d’un site d’entreposage

• Principes d’équilibre des charges

• Règles et consignes de sécurité

• Expédition, contrôle, lancement d’ordonnancemen

• Conduite en sécurité des chariots élévateurs 1,