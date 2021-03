Sonia HOUTARDE

Forte de dix ans d’expérience en Ressources Humaines en contexte international, psychologue du travail et coach professionnelle certifiée , je me consacre désormais au conseil en orientation scolaire et professionnelle, au coaching de carrière et à l'accompagnement des transitions et des reconversions professionnelles.



Dans un monde du travail en pleine mutation, bien se connaître pour devenir autonome dans ses choix professionnels est clé. Le coaching vous aidera à vous recentrer sur vos valeurs, à identifier vos compétences et à déployer l’éventail de vos talents pour atteindre des objectifs professionnels qui ont du sens pour vous.



Ma promesse : vous permettre, à différentes étapes de votre vie, de devenir pleinement acteur de votre parcours professionnel, en vous aidant à faire des choix en toute conscience. Et ainsi (re)donner du sens à votre travail.



J'ai développé de solides compétences en accompagnement individuel et en gestion de talents dans le cadre de mes rôles de coach et de RH :

Recrutement et intégration

Gestion de carrière

Mobilité interne

Développement des compétences

GPEC

Élaboration de projets professionnels

Utilisation de tests psychométriques, questionnaires et inventaires de personnalité

Conseil CV et lettre de motivation

Entrainement aux entretiens de recrutement

Démarche réseau

Animation d'ateliers Techniques de Recherche d'Emploi

Ingénierie et animation de formation

Développement de l'employabilité

Conseil sur les réseaux sociaux

Connaissance du marché de l'emploi

Insertion professionnelle

Connaissance de l'entreprise et de ses différents métiers





De plus, je suis coutumière des environnements internationaux et je parle donc couramment anglais.



