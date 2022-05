Sonia KACI

Bonjour à toutes et à tous,



Après 15 d'expériences en milieu hospitalier, j'ai entamé une reconversion professionnelle où j'ai suivi une formation de management et création d'entreprise dans le secteur médico-social.

Mon projet s'est concrétisé en début d'année 2015.



Je mets en place un accompagnement adapté à chaque situation pouvant être permanent ou ponctuel.

J'interviens au domicile des personnes âgées et/ou handicapées, et des personnes mobilisées temporairement qui ont besoin d'aide et d'assistance. Je souhaiterais également intervenir au sein des maisons de retraite / foyers logements / résidences pour personnes âgées, pour leurs déplacements de proximité (loisirs, courses, rendez-vous, etc.).

Les interventions se font 24/24H, 7/7J.



Je propose deux types de contrats :

- contrat prestataire : je reste l'employeur direct de l'auxiliaire de vie.

- contrat mandataire : vous êtes l'employeur et je vous décharge de l'ensemble de la partie administrative.



Je recherche des personnes du milieu hospitalier sur Paris afin de faire connaître davantage mon activité, mais également les solliciter en cas de besoin pour mes bénéficiaires.



Pour plus d'informations, je suis joignable par mail : paris-centre@adseniors.com, par téléphone au 01 85 08 37 90.