Sonia OUELGHABET

I_depuis 2006,

Chef de projet methodes et industrialisaton chez Trophy-Carestream, mes missions sont de :

A_Manager une équipe de 5 personnes .

B_d'industrialiser les nouveaux produits (capteurs intra -oraux et capteurs extra-oraux) : réaliser le design transfert , mettre en place les process de fabrication, définir les moyens et investissements associés.

C_ Piloter les actions d'amélioration continue : réduction de couts de scrap, collaborations fournisseurs, amélioration du process

D_ Assurer le support en production



de part ma fonction, je suis amenée à travailler en collaboration avec différents services : R&D, achats, logistique, qualité et production.



II_de 1997 à 2006 :

Ingenieur R&D en procédés couches minces au centre R&D de "UNAXIS FRANCE SAS".

A_Compétences techniques :

Mise au point et caractérisation des procédés couches minces.

Développement de réacteur de depots PECVD

Gravure sèche par plasma sur différents types de matériaux et alliages.

Dépot de couches minces par technique PECVD.

B_Gestion de projets :

Mise en place et validation d'une ligne de production de transistors couches minces.

Pilotage de la réalisation d'un nouveau réacteur de dépot PECVD .

Développement et validation d'une ligne de transmission RF.





C_ Les langues:

Anglais

Arabe



Mes compétences :

Couches minces

Chef de projet

Industrial Engineering

Lean Manufacturing

Design to cost

design to manufacture

TRS

Réduction des coûts