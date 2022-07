Sophie AKIELASZEK

Ma formation m'a permise d'acquérir confiance en moi, autonomie, esprit de synthèse et de réflexion. Formation polyvalente, nous avons abordé différents médias : son, images fixes et animées (réelles ou virtuelles), rédactionnel et communication.



Directement active sur le marché de l'emploi à ma sortie du Master. Je travaille en agence de communication événementielle. Les tâches qui m'incombent sont : démarche commerciale, relation clientèle, création graphique, mise en place du projet, production numérique. Nous travaillons pour de nombreuses agences de communication et nous les aidons à trouver des solutions techniques .

Mes centres d'intérêts sont : les arts graphiques, la musique, l'architecture, le cinéma, la photographie et, dans un autre registre, le volley-ball.



Mes compétences :

Signalétique

Communication

Adobe Photoshop

Médias