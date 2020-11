Sophie ALBE

Ma pratique de l'art, ma sensibilité et mon expérience de vie personnelle m'ont menée sur le chemin de l'art thérapie. C'est pourquoi je me suis tournée tout naturellement aujourd'hui vers cette nouvelle voie. Je me sens tout à fait à ma place maintenant dans ce rôle d'accompagnement et d'aide à la personne.

J'ai terminé ma formation à L'Eepsaa en 2016 en tant que psycho-somatothérapeute avec une spécialisation en musicothérapie et artthérapie.

J'enseigne également la méditation.



J'accompagne les personnes en fin de vie en soins palliatifs et en EHPAD, car je suis convaincue qu'il y a beaucoup à apporter dans ce domaine.



Je suis installée à mon compte mais je souhaite également compléter mon activité par des ateliers dans mon domaine au sein d'établissement de soins, comme je le fais chez Alsace Alzheimer et souhaite tisser un réseau professionnel.



Voici aussi un lien qui présente ma pratique artistique sur mon blog

www.artessences67.blogspot.fr