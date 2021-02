Sophie BOUCHÉ

Cher(s) Visiteur(s)



De nature pluridisciplinaire mais avant tout une entrepreneuse, j'ai de nombreuses compétences dans des domaines relativement variés :

- la création d'entreprise : déjà plusieurs créations / gérance de société à mon actif

- connaissances des diverses sources de financements publics (crédits d'impôts, JEI, subventions) et

financements de vos projets dans les domaines suivants :

. Collections Textile - Habillement - Cuir

. Création de jeux vidéo

. Frais de prospection commerciale (salons, plv, presses, déplacements, documentations, base de données... )

. Projets d'Innovation / R&D

. Nouvelles technologies (mise en réseau informatique de votre entreprise, révision du système d'information interne ... )

- consultante en stratégie de l'innovation (lancement / développement/ marketing)

- création de site internet et son référencement ( pour en avoir déjà créée deux );

- et enfin un diplôme en Marques Dessins et Modèles récemment acquis afin de valider deux années d'expériences dans le domaine de la propriété industrielle au CEIPI à Strasbourg !



Forte d'une véritable vision transversale aux différentes étapes de croissance d'une entreprise, je saurai vous guider avec des conseils adaptés à vos besoins et à votre situation.



Inventeur, TPE, PME PMI, je fais effectuer une vérification et le cas échéant, j'en négocie les termes en collaboration avec des avocats experts, vos contrats de licence, de distribution exclusive, de cession de droits de propriété intellectuelle et industrielle (droit d'auteur, droit des brevets, Marques, Dessins et Modèles...), contrat de développement, contrat de collaboration,...



Vous pouvez me joindre par mail: sophiebouche02@gmail.com



Bonne continuation à tous !

Sophie



Mes compétences :

Gérant d'entreprise

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale

Négociation contrats

Négociation commerciale

Propriété intellectuelle

Financement de l'innovation

innovation

droit d'auteur

export