Sophie BOYER

En recherche d'un nouveau challenge.



Déploiement, restructuration, création, de service.

communication, management, coaching !





Mes compétences :

Observer, définir, diriger, motiver et animer !





Mon expérience :

> 20 ans d'expertise et de reussite en satisfaction clients et fidélisation (interne / externe)



un petit récapitulatif de quelques actions que j'ai menées :



- Conduite de projets de petites et grandes envergures (entrants / sortants)

- Délocalisation service clients au Maroc (2mois de travaux).

- Management direct ou indirect + 150 positions

- Recrutement / Formation

- Audit (auditeur / audité)

- Gestion et suivi des contrats de prestations

- Analyse des données (KPI)et reportings

- Interlocuteur privilégié des clients

- Copil direction

- Animation séminaire ...etc.



A votre disposition pour plus de détails,



Sophie Emboulé



Service clientèle

Mangement

Gestion de projets

eCommerce

back office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Customer Relationship Management