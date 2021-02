Sophie BUKVA

Forte de mon expérience professionnelle évolutive de travail sur les projets stratégiques d’entreprises (filiale, groupe (nationaux-européens, sociétés de service, grands-comptes, cabinet)

J’ai œuvré dans le domaine commercial, vente, marketing, management.



J’ai d’abord fréquenté l’univers dit de Luxe et de l’art avant de m’investir dans les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (avec des solutions labellisées), l’informatique (hardware/ software/réseaux), Le monde de la data, Internet le Digital etc…



Par la suite, j’ai développé mes connaissances en droit, économie et gestion des organisations afin d’être en mesure d’apporter mon soutien, dans le management d’organisation (service-unité) en vue d’atteindre des objectifs et/ou de mettre en œuvre des projets de solutions clients mais aussi dans la gestion des hommes et des Equipes pour des missions d’aide aux recrutements, de participation à la définition de la gestion des emplois et des compétences , des analyses de besoins de formations ou de montée en compétences, de participation à la définition et au suivi d’indicateurs de performances, de soutien à la modélisation des processus afin d’optimiser les facteurs d’optimisation en étude comme en production sur le fonctionnement des différents services.

Mes compétences :

Business development

Animation d'équipe

Développement commercial

Gestion de projet

Nouvelles technologies

Gestion de la relation client

Gestion de portefeuille

Négociation commerciale

Gestion de partenariats

Animation de réunions

Management commercial

Management opérationnel