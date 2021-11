Sophie CORREIA

Ma carrière a débuté en 2000 en tant que Chef de Projet, au sein du groupe OTH, puis en tant qu’Ingénieur Commercial dans une filiale de Gaz de France. Depuis plus de 10 ans, je suis Responsable Grands Comptes chez Matra, au sein du Département Véhicules électriques.

Mes domaines de compétences sont la négociation commerciale, la gestion de projets complexes, le management d’équipes, avec une forte dimension opérationnelle.

J’ai développé une expertise dans le domaine de la mobilité électrique, la gestion des appels d’offres (publics ou privés) et les ventes complexes au plan national et international.



Aujourd’hui, mon projet professionnel est :

- de prendre en charge un poste de direction commerciale, dans lequel je puisse développer des projets transverses en interface avec le bureau d’étude, l’après-vente, le service financier, le marketing.

- m’appuyer sur ma capacité d’analyse pour proposer des diagnostics et préconiser des stratégies commerciales.

J’aimerais particulièrement mettre en avant le savoir-faire d’une entreprise de grande taille et de renom, porteuse de projets novateurs, dans par exemple, les mobilités douces, le développement durable ou les transports.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Réponse aux appels d'offres

Négociation contrats

Service client

Stratégie commerciale