Femme de terrain et Responsable HSE depuis plusieurs années, j'ai pu développer mes compétences et connaissances en Santé, Sécurité au Travail et Environnement comme dans la technique.



Mes compétences :

Coordination, animation

QHSE

Chef de projet

Polymères

Chimie

Recyclage

Management

Communication

ISO 14001

ISO 45001