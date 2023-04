Sophie HATTON

Bonjour et merci de votre visite!



Mon état d'esprit se résume en 3 mots: simplicité, créativité et professionnalisme. J'aime relever les challenges, travailler en mode projet et développer de nouveaux outils, produits, réseaux.



Mes missions professionnelles consistent à prospecter les entreprises du territoire, identifier leurs besoins et coacher les dirigeants d'entreprise de toute taille sur leur stratégie de développement. Je les accompagne également dans la mise en place d'outils ou de projets liés au développement de leurs ressources humaines afin d'optimiser la performance de l'entreprise.



En parallèle, je fais partie depuis plus de 18 ans de l'association des Scouts et Guides de France dans laquelle je me suis engagée, en tant que bénévole, dans différentes missions qui ont pour but de développer: sens du service, dépassement de soi et ouverture au monde. Pour cela, je pilote des équipes d'animateurs et de responsables de groupe. Le socle commun de toutes ces missions repose sur l'égalité de chances, la diversité et la solidarité.



Volontaire, pédagogue et disciplinée, je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel. Si mon profil retient votre attention, je serai ravie de vous rencontrer afin d'échanger sur les nouveaux challenges que nous pourrions mener ensemble.



Bonne visite.

Sophie.



Mes compétences :

accompagnement personnalisé

Conseil RH: recrutement, gestion des carrières, agilité, etc

Coaching de dirigeants

Gestion des partenariats et développement de réseau

Pilotage d'équipe et de projets

Evènementiel et logistique