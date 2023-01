Sophie HILMOINE

Je recherche une activité dans les régions de Lannion et de Morlaix (Côtes d'Armor et Finistère), dans les domaines de la coordination administrative, du secteur tertiaire et du monde des Ludothèques.



Je m'investis, dans une association organisatrice de jeux de société, partenaire de l'Editeur et distributeur Asmodée.

Dernièrement, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une Ludothèque associative.



J'apprécie les activités manuelles, la photographie, la gymnastique et le vélo.

J'ai un intérêt certain pour le monde de l'apiculture.



Mes compétences :



Histoire de l'art

Accueil

Communication

Animations ludiques

Photographie

Pratique des langues étrangères (Anglais, Espagnol, initiation au Japonais).