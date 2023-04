Après une solide expérience de dix années en cabinet d’expertise comptable, j’ai tenu pendant onze ans le poste de responsable du service comptable et social au sein de deux entreprises du bâtiment réalisant un chiffre d’affaires global de 9 000K€ et employant une quarantaine de salariés.

Grâce à mes compétences, ma rigueur et mon écoute, j’ai pu tisser au travers de la tenue de la comptabilité et du respect de la législation, de nombreux outils de gestion afin de travailler en collaboration avec la direction, les conducteurs de travaux, et lier un bon climat social avec le personnel de production.

J’ai également pu former et encadrer divers salariés au sein de mon service comptable.



J'exerce actuellement ma profession dans une entreprise du bâtiment réalisant un chiffre d'affaires de 15 000 K€ et employant plus de quarante salariés, en encadrant un service comptable de 3 personnes.



Je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à ma carrière en me diversifiant et en acquérant de nouvelles compétences.

J'aimerai participer à la rédaction d'articles et de synthèses juridiques et sociales au sein d'organismes sociaux, de prévention des risques en entreprises, ou en intégrant un cabinet d'avocats.

Je pense avoir également les qualités requises pour intégrer un cabinet de recrutement ou une agence d'intérim.

Je peux également intégrer des organismes de formation, de conseils en insertion sociale et professionnelle.





Mes compétences :

Juridique

Droit social

Comptabilité

Rigueur

Fiscalité

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel