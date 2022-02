Après plus de 6 ans passés en tant qu'attachée de presse en agence, entre 1998 et 2004, j'avais mis ma carrière de communicante en stand by pour me lancer dans l'aventure "start-up" et lancer mon site de dépot. J'ai continué quelques missions RP ponctuelles en free-lance. Depuis 2012, je suis de nouveau en agence au sein de Pepper Menthe Communication en tant que consultante.



Mes compétences :

Relations Presse

Rédaction