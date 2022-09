Active dans le secteur transport depuis 1992 au service exploitation principalement

Puis depuis 2001 dans la formation transport : attestation de capacité, justificatif de capacité, FIMO FCO, titres professionnels marchandises et voyageurs.



Après avoir découvert le milieu du transport et de l'industrie j'ai souhaité à mon tour former les personnes qui ont des difficultés pour intégrer ses secteurs d'activités.