Soraya COSTA (ABDELKADER DJEBLI)

Passionnée de la relation client et la qualité, mon parcours riche et varié me poussent à d'autres horizons...

Mes multiples compétences et motivations les plus profondes m'orientent sur des métiers créatifs et novateurs.



Objectifs :

Etre responsable d'équipe.

Se former et s'enrichir au maximum sur l'univers du marketing.

Des formations courtes pour consolider mes compétences.

M'ouvrir a de nouveaux horizons...

Avancer et toujours avancer avec optimisme et détermination!



Mes maitres mots :

Persévérance , sociabilité Curiosité,dynamique,methodique,rigueur, TENACITE



Defis et challenges sont toujours au rendez-vous et me motive chaque jour.