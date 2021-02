Sorina DUMOULIN

Dynamique, enthousiaste et à l’écoute, je souhaite faire sourire candidats et entreprises après avoir fait rencontrer leurs attentes et motivations.



Je suis diplômée de l'EBS Paris (European Business School) et titulaire d'un Master II en ingénierie d'affaires et négoce international de l'ISC Paris (Institut Supérieur du Commerce).



J'ai 10 ans d'expérience professionnelle dans la vente, notamment dans le secteur aéronautique, du transport et de la formation.



Ces différentes expériences en France et à l’étranger (USA, Canada, Europe) m’ont permis de développer un sens aigu de la communication et la faculté de développer rapidement et durablement des relations de confiance avec mes interlocuteurs.



L’écoute et l’empathie sont au cœur de chaque rencontre. La tolérance des valeurs et des croyances de l’autre est nécessaire pour obtenir son respect et sa considération.



L’accompagnement de particuliers ou de professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs me passionne.

Réussissons ensemble !!!



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Accompagnement à l'emploi

Négociation commerciale

Animation de réunions

Coaching

Conseil en organisation

Grands comptes

Accompagnement au changement