Soufiani MALIDE

Titulaire d'un master en Administration Economique et Sociale, spécialité en Droit et Développement Social. Ce diplôme fait de moi un professionnel polyvalent.



Je suis capable danalyser des textes juridiques, de constituer des dossiers, de rédiger des notes de synthèse, de monter des projets, de planifier, de coordonner, et de suivre la mise en œuvre des procédures..





En 2012, jai participé, en tant que chef de projet, à la réalisation dune conférence relative au développement du 101ème département français (Mayotte).



Actuellement j'occupe la fonction de Responsable du service des Assemblées à la Mairie de Mamoudzou (Mayotte).



Mes compétences :

Conduire un projet

Monter un projet

Gérer une équipe

Faire des recherches

Veille juridique

Animation de réunions

Animation de formations

Relationnel