Soukaïna CHAHID

Je suis une personne ambitieuse, curieuse, motivée, dynamique, sérieuse et persévérante. Je possède un sens aigu de la recherche, un penchant pour la découverte et l'amélioration de mes acquis.



J'aime mettre à profit ce que je sais faire et j'apprécie partager mes connaissances et compétences.



J'ai un don pour les langues étrangères, je parle couramment l'anglais, le français et l'arabe. En ce qui concerne l'espagnol, j'ai des notions basiques mais je compte y remédier.



Mes compétences :

Estimation

Finance

Finance de marché

Gestion Financière

Modélisation

Modélisation des Risques

Pricing

provisions

Provisions techniques

risques financiers

Solvabilité II

Standard

Visual Basic