Soukaina EL MOUSSI

- Conception et optimisation des réseaux 2G et 3G et 4G (sur les technologies ALU et NOKIA.).

- Planification de ressources réseau (fréquences, Scrambling Code, PCI) et de paramétrage (re-sélection, mobilité, gestion des couches) ;

- Support technique sur la qualité de service et le suivi des performances du réseau mobile.

- Analyse et traitement des dégradations ainsi que la création, traitement et suivi des tickets

- Analyse des problèmes client

- Analyse des coupures/dysfonctionnements



Mes compétences :

3G Networks

2G Networks

Synchronous Digital Hierarchy

Java

BSS (Business Support Systems)

VHDL

UMTS

UDP

TCP/IP

SQL

QoS (Quality of Service)

Python Programming

Oracle PL/SQL

Microsoft Access

Matlab

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

GSM

GPRS

Ethernet

EDGE

Cadence Software

C++

C Programming Language

ArcGIS

ANSYS

4G Networks

Nokia

SWAP

Business Analysis