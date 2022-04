Soulaiman TOURKI

2008-2009, Doctorant en Sciences de Gestion (Spécialité : Marketing stratégique) à l’Université – Paris X- Nanterre au sein du laboratoire de recherche de Centre d’Eudes et de Recherches sur les Organisations et sur les Stratégies (CEROS).



2007/2008 Master 2 recherche en ( Marketing stratégique ) d’IAE de Tours.(Université François Rabelais Tours/France).



2003/2004 ,Diplôme d’Habilitation et de Spécialisation en Sciences Informatiques et leurs utilisations dans les domaines commerciales (Université d'Alep/ Syrie).



2002/2003 ,Diplôme d’Etudes Supérieurs (D.E.S) en Gestion d’Affaires – Faculté d’Economie (Université d'Alep / Syrie).



1998-2002,Licence en Economie (Gestion d'Affaires) – Faculté d’Economie (niveau bac+4) (Université d'Alep/ Syrie).

1998,Baccalauréat scientifique (Alep / Syrie).