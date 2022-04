Bonjour,



Fraîchement diplômé d'un Master en Marketing et Gestion Commerciale (BAC+5), je suis actuellement à la recherche d'un CDD ou d'un CDI dans les domaines Marketing et/ou Commercial.



Impliqué, polyvalent, fiable, je suis convaincu que mes compétences et ma motivation seront de véritables atouts pour la réalisation de vos projets.



En me tenant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,



Souleïmane IMAM



Mes compétences :

Études de marché

Pack office

HTML

Marketing

Télécommunications

Communication

Adobe Campaign

Adobe InDesign

Campaign Commander

Sphinx

Adobe Photoshop